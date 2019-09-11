أوكرانيا توقف قطع العلاقات مع روسيا

وأقدم نظام الحكم في أوكرانيا على قطع العلاقات مع روسيا في عام 2014، بعد الانقلاب الذي وقع في كييف والذي وصل عن طريقه موالون للغرب إلى السلطة في أوكرانيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، توعد وزير خارجية أوكرانيا "بإعدام" 40 اتفاقية أخرى قريبا. غير أن السلطات الأوكرانية لم تفسخ أي اتفاقية حتى الآن.

ولفتت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إلى أن هذا يعني أن السلطات الأوكرانية توقفت عن قطع العلاقات مع روسيا أو علقت ذلك لحين الانتهاء من ترتيب الأمور في المؤسسة الحاكمة العليا والذي بدأ بعد تغيير رئيس الجمهورية خلال الانتخابات.

وصرح مسؤولون في وزارة الخارجية الروسية للصحيفة بأن استئناف "قطع العلاقات" أو التخلي عن ذلك سيكون مؤشرا على موقف السلطة الأوكرانية الجديدة تجاه روسيا.