افتتاح مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في سانت بطرسبورغ

افتتح في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، يوم الاثنين الماضي، مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي جمعت ممثلين عن أكثر من 150 دولة وتستمر فعالياته لثلاثة أيام متتالية.

وفي مقابلة خاصة مع رئيسة الوكالة السياحة الفيدرالية الروسية، زارينا دوغوزوفا، التي قالت: "للمرة الأولى في تاريخ روسيا يتم عقد حدث على مستوى عال تحت رعاية الأمم المتحدة ويجتمع فيه ممثلو الدول السياحية في سان بطرسبرغ، وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات في السياحة والتحديات العالمية التي تواجه دول العالم".

وأضافت دوغوزوفا، قائلة: "نحن ننطلق من حقيقة أن بلدنا يجب أن يكون في صميم جدول الأعمال العالمي لذلك تم اختيار هذه المدينة للحدث العالمي المهم".

وأشارت دوغوزوفا إلى أن روسيا هي جزء مهم من هذه المؤسسة العالمية اليوم وتم التخطيط للحدث بشكل جيد لتشمل كل البرامج التجارية والثقافية والاجتماعات الثنائية والمفاوضات بين مختلف الدول.

كما قالت أن روسيا أعدت مقترحات للتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وذلك لتشجيع السياحة باعتبارها مجالًا يساعد على الوصول إلى التنمية المستدامة، وتطوير إمكانات العاملين في المجالات والقطاعات الأخرى".

يذكر أن جلسات المؤتمر ستعقد في ثلاثة أماكن رئيسية مختلفة منها في "اكسبوفوروم" وقصر"تافريدا" والمكتبة الرئاسية الروسية حيث ستبدأ بتقرير سيقدمه الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بوليكشفيلي عن اتجاهات السياحة الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الجمعية العامة لمناقشة قضايا التعليم والتوظيف والابتكار والتنمية المستدامة في السياحة، ودور الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، بالإضافة إلى دور الشركات الناشئة وتطوير منصات التكنولوجيا.