روسيا تصنع طائرة جديدة للخطوط الجوية المحلية

وتم اختيار مَن سيصنع الطائرة الجديدة خلال المسابقة. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن الاختيار وقع على مصنع الأورال لبناء الطائرات المدنية.

وستكون الطائرة الجديدة بديلا لطائرة "أن-2" التي أبصرت النور في القرن الماضي واستخدمت على نطاق واسع لنقل المسافرين والحمولات من إقليم إلى آخر. ونالت هذه الطائرة إعجاب المواطنين لسهولة استخدامها وبساطة تشغيلها وقدرتها على الهبوط في المطارات الترابية الصغيرة وهو ما يمكّنها من الوصول إلى القرى النائية.

وظهرت الحاجة إلى الطائرة البديلة بعدما تناقص عدد طائرات "أن-2" بسبب إكمال العديد منها لمدتها.

ويجب أن تتسع الطائرة الجديدة لـ9 إلى 14 راكبا.