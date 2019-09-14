رصد منظومة صواريخ "إس-300" غير العادية في روسيا

في مناورات عسكرية تجري في مقاطعة أستراخان الروسية تم رصد منصة غير نمطية لإطلاق صواريخ "إس-300".

وتتميز هذه النسخة من قاذف الصواريخ الخاصة بمنظومة "إس-300بي إم" للدفاع الجوي بأنها تحمل طرازين مختلفين من الصواريخ الاعتراضية: صاروخ واحد من طراز "48إن6" و4 صواريخ من طراز "9إم96".

ومن المعروف أن صاروخ "48إن6" يقدر على إصابة أهداف سريعة جدا على بعد يتراوح بين 5000 و150000 متر على ارتفاع يتراوح بين 100 و27000 متر. كما أنه يستطيع تدمير صواريخ بالستية تكتيكية على بعد يصل إلى 40000 متر، ويقدر على إصابة أهداف منخفضة الارتفاع على بعد يتراوح بين 28000 و38000 متر.

أما صاروخ "9إم96" فيستطيع إصابة أهداف على بعد يتراوح بين 1000 و40000 متر على ارتفاع يتراوح بين 5 و20000 متر. ويتميز هذا الصاروخ بأنه ينطلق عموديًا.

وأفادت جريدة الرصد العسكري الإلكترونية الروسية بأن الصواريخ التي تحملها "المنصة غير النمطية" مزودة بالرأس الراداري الموجه ذاتيًا الذي يمكن إعادة برمجته أثناء الطيران.

من الجدير ذكره أن القوات المشاركة في المناورات تمكنت من اكتشاف وتدمير أكثر من 50 هدفا جويا تمثل الطائرات والصواريخ.