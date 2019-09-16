مباحثات بين بوتين وأردوغان حول الأزمة السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ناقش الأزمة السورية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بما في ذلك الوضع في منطقة التصعيد بإدلب ، وكذلك التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وقال بوتين عقب اللقاء: "تحدثنا الآن وجهاً لوجه، وتحدثنا بالتفصيل عن الأزمة السورية وطرق حلها، وتحدثنا عن التعاون الثنائي في جميع المجالات تقريبًا. تطرقنا أيضًا إلى القضايا الحادة المتعلقة بسوريا، على سبيل المثال ، في منطقة إدلب ، وتحدثنا عن الوضع شرق الفرات".

وأضاف: "أكدنا الحاجة للعمل بشكل منسق أكثر في بعض القضايا، لإعطاء زخم إضافي ... وزارتي الدفاع والخارجية والهيئات الأمنية لتنسيق جهودها عن كثب بهدف التسوية [في سوريا]".

وأشار بوتين: "أود أن أشير إلى الدور القيادي الهام لتركيا والرئيس أردوغان في تشكيل قائمة هؤلاء الأشخاص، المرشحين الذين من المفترض أن يعملوا في اللجنة الدستورية. في رأيي هذا مهم للغاية. يمكننا القول أن هذا العمل اكتمل بشكل عام".