بوتين والرئيس القرقيزي يشرفان على مناورات جنوب غرب روسيا... فيديو

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره القرغيزستاني، سورونباي جينبيكوف، اليوم الجمعة، المرحلة النشطة لمناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "سنتر-2019".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن المناورات تجري في ميدان تدريب "دونغوز" بالقرب من مدينة أورينبورغ، حيث وصل بوتين اليوم.

ويراقب أيضا سير المناورات كل من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونائبه يونس بك يفكيروف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف.

وتناول بوتين ومرافقوه عقب المناورات العسكرية "سنتر-2019" بعض المعجنات والخبز والفطائر.

После учений «Центр-2019» Путина угощали пирожками pic.twitter.com/g0ofPfLCc8 — RT на русском (@RT_russian) September 20, 2019

وينفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي سنتر – 2019" في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر/أيلول 2019، في ستة ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وفي مياه بحر قزوين. إضافة إلى تدريبات منفردة لمكافحة جماعات مسلحة غير مشروعة ستنفذ في ميادين التدريب التابعة لجيوش الدول الشريكة.

ويشارك في المناورات حوالي 128 ألف عسكري من ثماني دول (روسيا والصين وباكستان وقرغيزستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان)، وأكثر من 20 ألف وحدة من الأسلحة والتقنيات العسكرية وحوالي 600 طائرة وما يصل إلى 15 سفينة.