الاستخبارات الروسية ترد على اتهامات حول تنصتها على "إف بي آي" وتصفها بالهراء

وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، التصريحات بشأن استخدام المنازل الصيفية الدبلوماسية الروسية في التنصت على ممثلي مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، بالهراء.

قازان - سبوتنيك. وقال ناريشكين، اليوم الاثنين، في رد على سؤال حول تقييمه لما ورد على موقع "ياهوو نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمرت بطرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من البلاد في عام 2016، بسبب مزاعم باستخدام المنازل الصيفية للدبلوماسيين الروس في عمليات روسية لمكافحة التجسس: "هراء".

وكان موقع "ياهو نيوز" ، نقل عن مسؤولين أمريكيين سابقين، قولهم إن أمر إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بطرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا من البلاد في غضون 72 ساعة في عام 2016، يرجع إلى حقيقة أن المجمعات السكنية الصيفية وبعض الدبلوماسيين المطرودين لعبت دورا رئيسيا في عملية مكافحة الاستخبارات الروسية.

ويُزعم أنها استهدفت اتصالات مكتب التحقيقات الفدرالي ومنعت المكتب من تعقب عملاء روس على الأراضي الأمريكية، مما أجبر مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية على قطع الاتصال ببعض عملائهما الروس. وأدت العملية أيضا إلى زيادة التدابير الأمنية في مواقع الأمن القومي الرئيسية في منطقة واشنطن وأماكن أخرى.