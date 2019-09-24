مسؤول روسي يحدد شرط تعيين الحدود البحرية مع أوكرانيا

أكد ذلك أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي (المجلس الفيدرالي)، حين قال في تصريحات صحفية، في الإشارة إلى دعوة مسؤول أوكراني إلى ضرورة بدء عملية تفاوضية "إجبارية" مع روسيا حول ترسيم الحدود في بحر آزوف ومضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف، إنه لا يمكن أن تدخل روسيا في مفاوضات تُفرض عليها.

ومن جانبه قال غريغوري يوفي، رئيس المجلس الاجتماعي المحلي في إقليم القرم، لمحطة إذاعية موسكوفية إن تعيين الحدود البحرية بين روسيا و أوكرانيا أمر مرجو بل ضروري لمنع الحوادث الاستفزازية التي يرتكبها الطرف الأوكراني.

وعن دعوة ألكسندر شيبتسوف، رئيس الهيئة الأوكرانية للمساحة والخرائط، إلى ضرورة بدء العملية التفاوضية الإجبارية مع روسيا قال رئيس المجلس الاجتماعي المحلي في شبه جزيرة القرم إن قصد الطرف الأوكراني – غالب الظن- هو ترسيم الحدود وفقا للوضع القائم قبل عام 2014 عندما كانت شبه جزيرة القرم تابعة للإدارة الأوكرانية.

وشدد رئيس المجلس الاجتماعي المحلي في القرم على ضرورة أن يتم ترسيم الحدود بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف ومضيق كيرتش وفقا للوضع القائم حاليا.

وكانت شبه جزيرة القرم استعادت الهوية الروسية في عام 2014.