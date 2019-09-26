لافروف: الاتحاد الأوروبي شريك لا يعول عليه

لا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا يعوّل عليه.

أعلن ذلك سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا.

وكشف لافروف لصحيفة "كوميرسانت" أنه لا ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه شريك يعول عليه.

ولا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا أمينا لأنه (الاتحاد الأوروبي) يعتمد عقلية الاصطفاف "معنا أو ضدنا"، ويتصرف من منطلق عقلية الاصطفاف هذه.

وقال لافروف: "بذلنا جهودا كبيرة لإقامة حوار متكافئ وإقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة التخلي عن عقلية معنا أو ضدنا، ولكن دون جدوى"، إذ أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمسك بعقلية الاصطفاف.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الاتحاد الأوروبي تصرف من منطلق هذه العقلية قبل تدهور العلاقات الروسية الغربية في عام 2014 عندما تفجرت أزمة في أوكرانيا.