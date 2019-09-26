لافروف يبحث الوضع في منطقة الخليج مع الأمين العام للأمم المتحدة

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوضع في منطقة الخليج وسوريا وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على موقعها، اليوم الخميس: "تم تبادل مفصل للآراء حول القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في سوريا ومنطقة الخليج، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية".

هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين الفائت عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمالية نشوب نزاع مسلح في منطقة الخليج، بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية في السعودية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعد بعد الهجوم على منشآت نفطية في السعوديةتبنت مسؤوليته جماعة " أنصار الله" في اليمن، لكن واشنطن ودول غربية تلقى بالمسؤولية على إيران، وهو الأمر الذي تنفيه وترفضه طهران.