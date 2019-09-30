قطار "لاستوتشكا" ينفذ أول رحلة دولية اختبارية بين بطرسبورغ وإيماترا الفنلندية

أعلنت مجموعة "سينارا" الروسية، اليوم الإثنين، عن تنفيذ قطار "لاستوتشكا" الكهربائي عالي السرعة، أول رحلة دولية تجريبية له، لمسافة 198 كم، بين سان بطرسبورغ وإيماترا (فنلندا).

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان المجموعة: "كان وقت السفر حوالي 3 ساعات. نظمت الرحلة الاختبارية من قبل شركة السكك الحديدية الروسية ووكالة النقل الفنلندية. وخلال الرحلة، كان على متن "لاستوتشكا"حوالي 60 اختصاصيا من العاملين في السكك الحديدية الروسية وكذلك من الجانب الفنلندي".

ويذكر في هذا الصدد أن قطار "لاستوتشكا" (السنونو) الكهربائي عالي السرعة، صنع من قبل مصنع "أورال لوكوموتيف" أو كما هي بالعربية "قاطرات أورال" (المشروع الروسي المشترك لمجموعة "سينارا" الروسية و"سيمنس" الألمانية)

وتم تصميم القطار الكهربائي عالي السرعة "لاستوتشكا" بنظام ثنائي، لنقل الركاب إلى مسافات تصل لنحو 700 كيلومتر. وتتفاوت العربات بدرجاتها المتعددة، من حيث فئة رجال الأعمال والفئات ذات السعر المنخفض، كما خصصت العربة الأمامية لتجهيز الطعام للركاب، فضلا عن غرفة خاصة بالموظفين، ونظام لضمان التنقية المستمرة للهواء داخل المقطورات.

كما يحتوي القطار على 349 مقعداً، وموقعين خاصين بالكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لتجهيز آلية رفع خاصة بهم (المصعد).

وأنتجت شركة "قاطرات أورال " 145 قطارا كهربائيا من ذوي السرعة العالية، من طراز "لاستوتشكا" من مختلف الأصناف، والتي تم تشغيلها في 19 منطقة من روسيا.