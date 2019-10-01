رئيس الاتحاد السوفييتي السابق: نظام عدم انتشار الأسلحة النووية في خطر كبير

صرح رئيس الاتحاد السوفييتي السابق، ميخائيل غورباتشيوف، اليوم الثلاثاء، أن نظام عدم انتشار الأسلحة النووية يتعرض لخطر كبير، ولا يمكن تغيير الوضع إلا بالحوار واستئناف المفاوضات.

موسكو- سبوتنيك. قال غورباتشيوف خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر الروسي الأمريكي "توجه جديد (نوفي فيكتور)"، الذي ينظمه صندوق "غورتشاكوف" لدعم الديمقراطية الشعبية: "مسألة الحد من الأسلحة النووية، عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، تتعرض لخطر كبير. تنهار الدعائم لاتفاقية الاستقرار الاستراتيجي، تنشأ أنواع جديدة من الأسلحة، سباق التسلح يشمل مجالات جديدة".

وأشار المتحدث إلى أنه للعودة إلى سبيل الحوار والمفاوضات حول الأمن ونزع السلاح، من الضروري أولاً- اتخاذ قرارات سياسية، وإظهار الريادة السياسية، مضيفا: "للأسف، هذا لا يحدث".

وكان غورباتشيوف، قد دعا سابقاً، إلى استئناف العمل ببحث كافة بنود جدول الأعمال [بين روسيا وأمريكا]، والقضايا النووية في المقدمة، ودون التركيز فقط على القضايا الإقليمية.