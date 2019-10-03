موسكو: نشعر بصدمة إزاء مزاعم حول توغل قواتنا الخاصة في الأراضي النرويجية

موسكو- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي "لقد صدمنا من بعض النشاطات الإعلامية الغريبة بما يخص الروسوفوبيا) الكراهية للروس(، ربما اللوبي داخل النرويج، وربما اللوبي خارج النرويج. لكن النتائج، واضحة، نحن رأيناها على صفحات وسائل الإعلام في هذه الدولة. إنها فبركات ضخمة حقا معادية لروسيا، ظهرت مؤخرا و تتعلق بوجود قوات خاصة روسية مزعومة وأنشطة تجسس نشطة لأجهزة الأمن الروسية في النرويج".

وأضافت زخاروفا" في رأيي ، هذا بالفعل نوع من انعدام الضمير والخروج عن الأخلاقيات المهنية ليس فقط، ولكن أيضًا بشكل عام عن القواعد المهنية للصحافة. تم جمع كل الحقائق المعقولة وغير المتصورة في كومة، مصممة على ما يبدو، وفقًا لنوايا مؤلفيها ، بعدم ترك أي شكوك لدى الجمهور النرويجي حول نوايا روسيا العدائية تجاه هذه الدولة".

كما أشارت خاروفا إلى أنه " يمكننا أن نذكر أنه في النرويج مؤخرًا ، تم القيام بعمل منهجي فقط لزرع صورة العدو في شخص روسيا. هذه سياسة إعلامية معادية لروسيا ... نأمل أن تبني النرويج علاقات مع روسيا على أساس المصالح طويلة الأجل واحترام الشراكة الحقيقي ، وليس على أسس مزيفة واستفزازية."