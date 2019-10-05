مسؤول رفيع يكشف عن الوقت الذي تحتاجه روسيا للرد بالمثل على أي ضربة نووية

أعلن رئيس أركان الجيش الخامس عشر لقوات الفضاء الجوية الروسية، أناتولي نيستيتشوك، اليوم السبت، أنه في حال وجود تحذير من هجوم نووي من قبل نظام الإنذار، سيكون أمام القيادة العليا الروسية عشرات الدقائق لاتخاذ قرار للرد بالمثل على أي ضربة نووية محتملة.

وقال المسؤول رفيع المستوى على أثير راديو "صدى موسكو": يختلف وقت وصول الصاروخ وفقا للاتجاه ومكان إطلاقه وكيفية تحليقه... وهذا يتطلب إرادة قوية للغاية لاتخاذ قرار سريع بالرد. ولكن بشكل عام، لدينا وقتا كافيا لذلك، ليس دقائق فقط ولا عشرات الدقائق بل أكثر من ذلك!

وأشار نيستيتشوك أيضا إلى أن قوات الفضاء الروسية تواصل بناء محطات للتحذير من هجمات صاروخية في برنامج التسلح الحكومي الجديد بعد عام 2025.

وأضاف "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نحصل على معلومات عن العدو من اتجاهات استراتيجية أخرى للفضاء الجوي. ونحن نعرف هذه الأماكن ونقوم بنشاط كبير في ضمان أن ينفذ هذا في وقت لاحق في برنامج التسلح الحكومي".

ووفقا له، في إطار برنامج الدولة الحالي، من المخطط في عام 2021 بناء محطة رادار في فوركوتا، وفي عام 2022 في أولينيغورسك، وفي عام 2024 في سيفاستوبول.