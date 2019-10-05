ميدفيديف يعلق على احتمال عودة فرقة عسكرية روسية إلى كوبا

علق رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، بشأن الحديث عن إمكانية عودة فرقة عسكرية روسية إلى كوبا، كما كان في الحقبة السوفيتية، أو إنشاء قاعدة عسكرية جديدة، قائلاً: "دعهم يتكلمون".

موسكو - سبوتنيك . وقال ميدفيديف: "بالمعنى الدقيق للكلمة، لم يكن لدينا قاعدة هنا في العهد السوفيتي" ، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بنشر فرقة عسكرية منفصلة.

وأضاف ميدفيديف: "دعهم يتحدثون. تكلمنا معه (مع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، الرئيس السابق للدولة راؤول كاسترو)، عن التعاون، وتذكرنا الماضي وكيف التقينا للمرة الأولى. وما هو المسار الذي سلكته علاقاتنا على مر السنين."

ولا تزال كوبا تستخدم المنظومات الصاروخية السوفيتية القديمة "إس-125" و"إس-75"، والتي تم استخدامها لتسليح الدبابات "تي-55".