السفير الروسي: مستعدون لتقديم ضمانات لأمريكا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الأحد، إن روسيا مستعدة لتقديم للولايات المتحدة ضمانات بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف في منتدى فورت روس للحوار: "لقد عرضنا منذ فترة طويلة تبادل رسائل تحتوي على ضمانات بعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض الداخلية... نحن مستعدون لتقديم مثل هذه التأكيدات، لكننا لم نتلق ردة فعل إيجابية".

وقبل عامين، كان المدعي الخاص، روبرت مولر قد حقق في مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، وهو ما نفته موسكو.

ووفقا لنتائج التحقيق، أكد مولر مزاعم التدخل. ومع ذلك، لم يعثر على دليل على وجود "مؤامرة" بين الفائز في الانتخابات ترامب وروسيا، حيث تم نفي وجودها في كل من الكرملين والبيت الأبيض.