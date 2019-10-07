الكرملين: بوتين لم يناقش مع أردوغان خطط القيام بعملية عسكرية في سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خطط تركيا لإجراء عملية عسكرية في سوريا.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في لقاء مع الصحفيين، بأن الرئيس الروسي لم يناقش مع الرئيس التركي خطط تركيا لإجراء عملية عسكرية في سوريا، وبأن الاتصالات بين القيادات العسكرية للبلدين مستمرة.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين على اتصال بأردوغان: "لا، لم يكن الأمر كذلك".

وأضاف: "كما تعلمون يوجد تواصل عسكري دائم بين قيادات البلدين وهي تعمل بشكل طبيعي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق عن اتخاذ قرار بشأن عملية عسكرية تركية في شمال سوريا وشرق الفرات، وأضاف بأن الغرض من العملية هو تطهير الحدود السورية مع تركيا من وحدات حماية الشعب الكردية السورية وإنشاء منطقة آمنة لتحتضن اللاجئين السوريين.

وأعلنت أمريكا، في وقت سابق، عن عدم مشاركتها في العملية التركية في شمال الفرات.