الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره التركي الوضع شمال شرقي سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي، التسوية السورية مع التركيز على الوضع شمال شرقي سوريا.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الشأن: "بحث الطرفان عملية التسوية السورية مع التركيز على الوضع شمال شرقي سوريا".

وأضاف البيان: "اتفق الوزيران على مواصلة الحوار المكثف من أجل تعزيز وتنمية التعاون الروسي التركي في جميع الاتجاهات".

وأعلنت روسيا أن تركيا لها الحق بالدفاع عن نفسها، لكن من جهة أخرى ينبغي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن على كل القوات العسكرية الأجنبية التي لها "وجود غير مشروع" أن ترحل عن سوريا.

وإذا سحبت الولايات المتحدة كل قواتها من شمال شرق سوريا، فإن حكومة دمشق مدعومة من روسيا، قد تحاول استعادة السيطرة على معظم المنطقة التي لم تسيطر عليها تركيا.