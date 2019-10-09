الشرطة الروسية تغرم صاحب متجر لبيعه مجسمات لابن لادن... صورة

قامت الشرطة الروسية بمصادرة مجسمات لأسامة بن لادن كانت معروضة في محل تجاري لبيع ألعاب الأطفال في مدينة ستافروبل (جنوبي روسيا).

جاء ذلك نتيجة لشكوى قدمها أحد المواطنين بعد ملاحظته عرض المجسمات على واجهة المحل مما أثار جدلا واسعا وغضبا بين أهالي المنطقة.

وأكد المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في موسكو على ضرورة معاقبة وتغريم صاحب المحل التجاري.

حيث تنص المادة 14.2 على منع البيع غير الشرعي للبضائع غير المصرح بها بشكل قانوني، بحسب صحيفة "غوفوريت موسكفا".

كما ذكر في تقرير وزارة الداخلية أن المجسمات كانت معروضة للبيع بـ4990 روبل أي ما يعادل 80 دولار.