على الرغم من كل شيء يستمر في إطلاق النار...  فيديو

أجرت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف جملة اختبارات لأحدث موديل من رشاش كلاشنيكوف.

وهدفت الاختبارات إلى التأكد من مدى قدرة رشاش "أكا-201" على تحمُّل الظروف القاسية.

أولا، تعرض رشاش "أكا-201" إلى الغرق في الرمال. ثانيا، وُضع الرشاش في القمرة المليئة بالغبار الاصطناعي. ثالثا، تعرض الرشاش إلى الغرق في الأوحال. ولم يتأثر رشاش "أكا-201" بالرمل والغبار والوحل، فاستمر في إطلاق النار بشكل جيد في كل الظروف.

وأخيرا اجتاز رشاش "أكا-201" اختبار الصمود بنجاح حيث واصل إطلاق النار بوتيرة سريعة مطلقا ما احتوت عليه 12 مخزنا للخراطيش الخاصة به.