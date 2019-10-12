بوغدانوف يناقش مع المعارضة السورية الوضع في شمال شرق البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع ممثل "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" رئيس "منصة موسكو" قدري جميل، الوضع في شمال شرق سوريا.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في التعليق الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء، جرى مناقشة الوضع العسكري - السياسي الحالي في سوريا، بما في ذلك في شمال شرق البلاد، وكذلك مشاكل التسوية السياسية للأزمة السورية مع التركيز على مهمة تأسيس عمل مستقر للجنة الدستورية وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم " نبع السلام".

وقالت تركيا إن: "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية الخاصة بسوريا وقال أنه سيجتمع في الأسابيع المقبلة، اتخذ قرار إنشاء هذه الهيئة في كانون الثاني/ يناير 2018 في سوتشي في مؤتمر الحوار الوطني السوري.