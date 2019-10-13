مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بحادث سير بضواحي موسكو

أعلن المكتب الصحفي للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، بحادث سير على الطريق السريع في كاشيرا بالقرب من موسكو، وإصابة خمسة آخرين.