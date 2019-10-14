"أوروس" سيارة بوتين الشهيرة في شوارع الرياض... بالفيديو

خطفت "أوروس" سيارة بوتين الشهيرة الأنظار في الرياض أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم الاثنين.

وظهرت السيارة أثناء مراسم الاستقبال ومن حولها فرقة الخيالة الملكية السعودية عند توجه الوفد الرئاسي الروسي إلى القصر الملكي، حيث يجري الرئيس بوتين محادثات مع كل من الملك سلمان وولي عهده.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز"، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.