كيف ستواصل روسيا والإمارات التعاون في الفضاء؟

تخللت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات العربية المتحدة الكثير من المشاريع المشتركة الثنائية حيث تمت مناقشة عقود الطاقة والغاز والاستثمارات الأخرى بين البلدين.

سبوتنيك. وبحسب رئيس معهد سياسات الفضاء، إيفان مويسيف، فإن اللقاء الروسي الإماراتي شهد نقاشا مهما بشأن التعاون في مجال الفضاء وكان من أهم المواضيع المطروحة على جدول البلدين.

وأشار مويسيف أن مستقبل التعاون في المجال الفضائي بين البلدين كبير جدا خصوصا أن الإمارات دولة قادرة على لعب دور مهم في تطوير برامج الفضاء.

واعتبر مويسييف أن روسيا قادرة على تقديم الكثير للإمارات العربية المتحدة بهذا المجال وذلك من خلال تدريب المتخصصين وإنشاء أقمار اصطناعية صغيرة لمهمات مختلفة خصوصا أن روسيا تتعاون مع دول أخرى بهذا الخصوص ولها مشاريع واعدة مع دول كثيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، روسيا قادرة على مساعدة روسيا بمجالات أخرى مثل شبكات الاستشعار التكنولوجي وأنظمة مبتكرة أخرى.

يذكر أن روسيا والإمارات تتمتع بخبرة ناجحة في التعاون الفضائي حيث ساهمت روسيا بمساعدة أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، الخروج إلى الفضاء الخارجي بعد تدريبات في مركز روس كوسموس الروسية.