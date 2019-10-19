زاخاروفا: توجد مشاكل في إصدار تأشيرات للمندوبين إلى الأمم المتحدة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن روسيا سبق وأن سجلت وجود مشاكل في إصدار تأشيرات للمندوبين إلى الأمم المتحدة، لكن هذه المشكلة كانت واضحة للغاية هذا العام.

وقالت زاخاروفا، للمشاركين في معسكر الشباب الوطني الثالث لعموم روسيا بين الأعراق "جيل": "لقد بدأنا بملاحظتها (مشاكل في إصدار تأشيرات الدخول) منذ بعض الوقت. في هذا العام كانت أكثر وضوحاً".

في وقت سابق، أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تأمل بأن يتم حل مسألة إصدار تأشيرات للدبلوماسيين من الدول الأخرى للمشاركة في عمل هيئات المنظمة.

وقدمت روسيا رسمياً، يوم الخميس الماضي، إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا إجرائيا بنقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو إلى جنيف على خلفية سياسة التأشيرات غير الودية من قبل الولايات المتحدة.

هذا وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن بعض أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمتد من 24 إلى 30 أيلول/سبتمبر في نيويورك، موضحة أن ادعاءات الجانب الأميركي حول مشاكل تقنية بشأن مواعيد تقديم الوثائق ليست لها أي أساس، حيث تم تقديم الوثائق في الموعد الذي حدده الدبلوماسيون الأمريكيون.

وبدأ معسكر الجيل العمل في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسوف يستمر إلى 21 منه. وذلك بدعوة من الوكالة الفيدرالية للشؤون العرقية، حيث حضر إلى المعسكر أكثر من 150 من قادة المنظمات العامة الطلابية والشبابية والجمعيات العرقية والثقافية من مناطق مختلفة من روسيا.