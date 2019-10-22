"روس آتوم" تعرض منتجات النظائر للطب النووي خلال مؤتمر في أوروبا

في الفترة من 12 إلى 16 تشرين الأول / أكتوبر، في إسبانيا، وفي إطار المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للطب النووي، قدمت رابطة النظائر الإقليمية (جزء من روس آتوم هيلسكير)، والمورد الرسمي لمنتجات النظائر التي تنتجها شركة "روس آتوم"، فرصًا في مجال الإنتاج وإمدادات المنتجات الطبية.

ويعد التعاون في مجال توفير النظائر الطبية، أحد مجالات التعاون الواعدة بين روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط. من بين المستهلكين الرئيسيين اليوم مصنعي المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والمؤسسات الطبية ومعاهد البحوث من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

تتيح كفاءات "روس آتوم" التصنيعية إنتاج مجموعة كاملة من منتجات الطب النووي التي يتم طلبها في السوق الدولية - كلاهما مشع (على سبيل المثال، الأكتينيوم 225، واليود 131، والليتيوم -177، والموليبدينوم -99)، ومواد البدء (إيتربي-176، واللوتيتيوم -176، النيكل -64، الزنك -68،).

وتستخدم هذه النظائر على نطاق واسع في تشخيص وعلاج أمراض الأورام والقلب والغدد الصماء العصبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أكثر المنتجات أهمية في الوقت الحالي هو مولد Gallium-68 الذي يستخدم لتشخيص أورام السرطان.

وتعد "روس آتوم" اليوم هي الشركة الوحيدة التي شكلت اقتراحًا تجاريًا فريدًا للمعالجين، والذي يتضمن ثلاثة نظائر مشعة رئيسية - الغاليوم وشقائق النعمان البحرية والوتيتيوم. وتعتزم "روس آتوم" مواصلة تطوير هذا المجال من خلال التعاون مع مجموعات البحث والشركات التي تجري تجارب سريرية، وكذلك تطوير عقاقير جديدة تهدف إلى تشخيص وعلاج أمراض الأورام الأكثر شيوعًا. تعتبر "روس آتوم"، الشرق الأوسط كأحد المناطق الرئيسية لتنمية التعاون في هذا المجال.