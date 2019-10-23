دولة أفريقية تبدي رغبة في شراء آليات قتالية روسية ذات جودة عالية

وكشف السفير محمد بابا سالي سفير جمهورية الكاميرون في روسيا، لوكالة "سبوتنيك" أن بلاده تتطلع إلى شراء منظومات "بانتسير" الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي من روسيا.

وأشاد السفير الكاميروني بجودة العتاد العسكري الروسي، مشيرا إلى أن لهذا السبب يقبل العديد من بلدان العالم على شراء الأسلحة الروسية.

وأضاف السفير أن الكاميرون تحتاج أيضا إلى ناقلات الجند ومروحيات عسكرية من صنع روسي.

وخصصت منظومة "بانتسير" لحماية المنشآت من وسائل الهجوم الجوي وتعمل حتى في الظروف الجوية الرديئة.