فتاة تبتكر طريقة للانتقام من الرجال الذين يتمددون في وسائط النقل العامة...فيديو

صور مقطع فيديو في قطار أنفاق موسكو قيام فتاة بالانتقام من الرجال الذين يجلسون ويتمددون في وسائط النقل العامة، ويزعجون الركاب الآخرين، في وسائط التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو جلوس الفتاة في عربة قطار الأنفاق عند قدوم شاب للجلوس بقربها، ولكن الفتاة تقوم بحركة رشيقة وتضع رجلا على المقاعد المجاورة، ثم تقوم برفع الرجل الثانية ووضعها على المقاعد المجاورة من الجهة الأخرى، وتحجز بذلك عدة مقاعد.

Феминистический ответ менспрейдингу pic.twitter.com/ENzmjiExXL — Дикая Москва (@WildWildMoscow) October 22, 2019

وفي الخريف الماضي، انتشرت حملة ضد التمدد في قطار أنفاق سان بطرسبورغ، حيث قام ناشط بتوسيخ ملابس الرجال الذين يجلسون بأرجل ممددة ويشغلون أكثر من مكان.