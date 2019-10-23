لأول مرة... أفريقيا تطلق المنتدى الأفريقي الروسي على أراضيها العام المقبل

تشهد قارة أفريقيا العام المقبل ولأول مرة، انعقاد المنتدى الأفريقي الروسي على أراضيها.

وقالت بسمة السوداني مديرة الشؤون السياسية والإعلام لاتحاد المغرب العربي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "بحثنا مع الجانب الروسي إطلاق المنتدى العام القادم على الأراضي الأفريقية، وتمت الموافقة عليه من جانب ٥٤ دولة أفريقية".

وأضافت السوداني: "نشارك في المنتدى بصفقتنا منظمة أفريقية، ونحن نشجع على تطوير العلاقات في كافة المجالات بين روسيا والدول الأفريقية".

وأكملت "كل العالم يبحث عن شراكات اقتصادية جديدة، وشراكة بين روسيا وأفريقيا بدون شك ستكون ناجحة. نحن فخورون بأننا جزء من هذا المنتدى الذي يركز على العلاقات الروسية الأفريقية وننتظر منه الكثير".

وواصلت بسمة السوداني "نحن نمد أيدينا لروسيا كدول مغرب عربي على الخصوص وأفريقية على العموم، لمزيد من التعاون والاستثمارات. التواصل هو أساس خلق الثقة بين الأطراف المتعددة، ونسعى لأن يتعرف الروس على هذا الجزء من العالم الواقع في شمال أفريقيا".

وأوضحت "من أهم الركائز الرئيسية في العلاقة مع روسيا، أن الروس ليس لهم تاريخ استعماري في شمال أفريقيا، ولهذا العلاقات قائمة على أساس إيجابي بدون أي صورة سلبية من تلك التي تؤخذ على المستعمرين".

وأشارت بسمة السوداني إلى تزايد عدد الجاليات الروسية في منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا، وهو ما تراه نقطة إيجابية يمكنها المساهمة في تقريب المسافات ووجهات النظر بين روسيا والمنطقة.

وأتمت بسمة السوداني "نسعى لإقامة قمة خاصة بمنطقة المغرب العربي وأفريقيا ودعوة الروس للمشاركة. الفكرة في طور النقاش، ونسعى لعقد مثل هذه القمة بمشاركة روسيا".

يذكر أن قمة "روسيا- إفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي- الأفريقي" ينعقدان في سوتشي، يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.