"دبلوماسية بوتين" توقف عملية عسكرية على الحدود السورية التركية

كان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأثير كبير على قرار مهم للرئيس التركي، في نظر سيناتور روسي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراره وقف العملية العسكرية في سوريا خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

واعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن الرئيس التركي قرر ذلك متأثرا بـ"دبلوماسية بوتين".

وأعلن أردوغان قراره بعد أن أفهم في كلمة ألقاها في إسطنبول، الاثنين، أنه لن ينصاع للضغوط ولن يتأثر بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا بعد بدء عملية "نبع السلام" ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا.

وقال السيناتور بوشكوف في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شتان الفارق بين رد فعل أنقرة على سياسة الضغوط ورد فعلها على الدبلوماسية، دبلوماسية بوتين".

وصدرت في ختام مباحثات بوتين وأردوغان التي دامت ست ساعات، مذكرة التفاهم حول حل الوضع المتأزم في منطقة الحدود السورية التركية. وتضع المذكرة انسحاب الفصائل الكردية من المنطقة تحت مراقبة الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري.