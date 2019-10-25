روسيا تنتظر قدوم ماكرون لحضور الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية

أعلن مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي ينتظر قدوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال بارامونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ننتظر قدوم رئيس الدولة الفرنسية إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات المكرسة للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/مايو 2020".

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن مشاركة أكثر من 30 قائداً وزعيماً، من مختلف دول العالم في احتفالات "عيد النصر"، التي ستجري في وسط العاصمة موسكو، السبت المقبل.

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو.