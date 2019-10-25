الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراءات عملية لتحسين العلاقة مع روسيا

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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراءات عملية لتحسين العلاقة مع روسيا

يتبع...