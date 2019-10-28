بالصور... احتفالية في القاهرة بمناسبة 90 عاما على ولادة يفغيني بريماكوف

القاهرة - سبوتنيك. وانطلقت الاحتفالية ظهر اليوم الاثنين في حديقة المركز، إذ وضع الحضور ورودا حمراء أمام تمثال بريماكوف في حديقة المركز الثقافي الروسي بالقاهرة والذي أزيح عنه الستار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعقدت بعدها مائدة مستديرة تحت عنوان "روسيا ومصر: حوار إنساني من أجل المستقبل"، افتتحها مدير المركز ألكسي تيفانيان قائلا "نرحب بالسادة الحضور الذي أتوا اليوم للاحتفال معنا برجل اثر بقوة في العلاقات المصرية الروسية".
كما توجه بالشكر لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وكل الجهات والأشخاص الذين دعموا الاحتفالية.
وتحدث الحاضرون عن دور الراحل في بناء العلاقات العربية الروسية ومستقبل تلك العلاقات، إذ أكد سفير مصر الأسبق في موسكو، رؤوف سعد، أن بريماكوف نجح في تغير معادلة العلاقات الروسية العربية، وتمكن من وضع العلاقات العربية على رأس أجندة الاهتمامات الروسية، كما أكد أن مشروع محطة الضبعة النووية ليس مجرد مشروع، ولكنه "رباط استراتيجي بين مصر وروسيا حيث يستدعي علاقات قوي ودائمة".
يشار إلى أن بريماكوف يعد أحد مهندسي السياسة الخارجية السوفيتية ثم الروسية لسنوات طويلة، كما أنه عمل في مصر، التي أحبها، لعدة سنوات وارتبط بالعديد من الأصدقاء المصريين.
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