بالصور... احتفالية في القاهرة بمناسبة 90 عاما على ولادة يفغيني بريماكوف

أقام المركز الثقافي الروسي في القاهرة احتفالية بمناسبة ذكرى 90 سنة على ولادة رئيس الحكومة الروسية السابق، يفغيني بريماكوف، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الروسي.

القاهرة - سبوتنيك. وانطلقت الاحتفالية ظهر اليوم الاثنين في حديقة المركز، إذ وضع الحضور ورودا حمراء أمام تمثال بريماكوف في حديقة المركز الثقافي الروسي بالقاهرة والذي أزيح عنه الستار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

© Sputnik . Mostafa Bassoiuny الحضور يضعون ورودا حمراء أمام تمثال بريماكوف في حديقة المركز الثقافي الروسي بالقاهرة احتفالا بذكرى ميلاده الـ90، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019

وعقدت بعدها مائدة مستديرة تحت عنوان "روسيا ومصر: حوار إنساني من أجل المستقبل"، افتتحها مدير المركز ألكسي تيفانيان قائلا "نرحب بالسادة الحضور الذي أتوا اليوم للاحتفال معنا برجل اثر بقوة في العلاقات المصرية الروسية".

© Sputnik . Mostafa Bassiouny أقيمت مائدة مستديرة تحت عنوان "روسيا ومصر: حوار إنساني من أجل المستقبل" احتفالا بذكرى ميلاد يفغيني بريماكوف الـ90، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019

كما توجه بالشكر لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وكل الجهات والأشخاص الذين دعموا الاحتفالية.

© Sputnik . Mostafa Bassiouny لقطات تلخص مسيرة رئيس الحكومة الروسية السابق يفغيني بريماكوف في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة احتفالا بذكرى ميلاده الـ90، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وتحدث الحاضرون عن دور الراحل في بناء العلاقات العربية الروسية ومستقبل تلك العلاقات، إذ أكد سفير مصر الأسبق في موسكو، رؤوف سعد، أن بريماكوف نجح في تغير معادلة العلاقات الروسية العربية، وتمكن من وضع العلاقات العربية على رأس أجندة الاهتمامات الروسية، كما أكد أن مشروع محطة الضبعة النووية ليس مجرد مشروع، ولكنه "رباط استراتيجي بين مصر وروسيا حيث يستدعي علاقات قوي ودائمة".

يشار إلى أن بريماكوف يعد أحد مهندسي السياسة الخارجية السوفيتية ثم الروسية لسنوات طويلة، كما أنه عمل في مصر، التي أحبها، لعدة سنوات وارتبط بالعديد من الأصدقاء المصريين.