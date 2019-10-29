الكرملين: موسكو لم تتلق بعد تأكيدات رسمية حول تصفية البغدادي

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تتلقى بعد تأكيدات رسمية حول تصفية زعيم داعش (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، أبو بكر البغدادي، على يد القوات الأميركية.

وقال "بيسكوف" لوكالة "سبوتنيك": ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا توجد لدينا تأكيدات".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن اليوم الثلاثاء، عن مقتل البديل الأول لزعيم تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

وغرد "ترامب" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": أكدت للتو أن المرشح الأول لأبو بكر البغدادي قتلته القوات الأمريكية، والذي كان سيحتل الصدارة على الأرجح من بعده، الآن هو ميت أيضا!".

وأعلن ترامب، في الـ27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مقتل زعيم داعش بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبأه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.