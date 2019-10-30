"عباد الشمس" الروسي يؤمن سواحل الدول

من أجل تأمين سواحلها نصبت روسيا رادارات كشف الأهداف البحرية والجوية في عدة مناطق.

وصرح كيريل ماكاروف، مدير عام "معهد أبحاث الاتصالات اللاسلكية البعيدة" الذي يصنع الرادارات، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المعهد يبدع رادارات كشف الأهداف البحرية والجوية. وتحمل هذه الرادارات اسم "بودسولنوخ" (هذه الكلمة الروسية تعني عباد الشمس). وقد تم نصبها في شرق شطر روسيا الآسيوي وفي منطقة بحر قزوين ومنطقة بحر البلطيق.

ويوجد لـ"عباد الشمس" نسخة معدة للتصدير تحمل اسم "بودسولنوخ-أ".

وخصص رادار "بودسولنوخ-أ" لمراقبة الوضع الجوي والبحري من أجل تأمين سواحل الدولة. ويحقق الرادار مهمته بتزويد قوات خفر السواحل بالمعلومات التي تمكّن قيادتها من اتخاذ القرارات العاجلة بشأن استخدام الأسلحة ضد الأهداف المكتشفة.

ويستطيع رادار "بودسولنوخ" أن يرى ما يختبئ وراء الأفق.