البدء بمنح تصاريح "إقامة مفتوحة" للأجانب في روسيا

سيتم إصدار تصريح إقامة للأجانب في روسيا، لمدة مفتوحة بدلا من المدة السابقة (خمس سنوات) بالإضافة إلى زيادة عدد التصاريح الممنوحة.

تصريح الإقامة سيكون متاحا لمواطني الاتحاد السوفييتي سابقا من مواليد روسيا وأبنائهم والمتحدثين الأصليين باللغة الروسية، والأجانب الذين يحمل أطفالهم أو آباؤهم جواز سفر روسي، بالإضافة إلى المتخصصين المؤهلين وخريجي الجامعات الروسية (بدوام كامل) الذين حصلوا على شهادات مع مرتبة الشرف.

ودخلت التعديلات المطبقة على قانون "المواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي" حيز التنفيذ في 1 نوفمبر، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات حصول الأجانب على تصاريح إقامة مؤقتة، وتصاريح الإقامة الدائمة (التي تؤكد الحق في الإقامة لمدة طويلة في الاتحاد الروسي) والتي كانت محددة سابقا بمدة خمس سنوات، بحسب صحيفة "كمرسنات" الروسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، الشهر الماضي، عن إعداد مشروع قانون يسهل على الطلاب الأجانب، ممن يتخرجون بمرتبة شرف (دبلوم أحمر)، الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط أكثر من غيرهم.

نشرت مصلحة الهجرة التابعة للداخلية الروسية بيانا على موقعها الرسمي جاء فيه "يحق للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية، المسجلين في مكان إقامة (على الأراضي الروسية)، أو ممن يقيمون على أراضي روسيا الاتحادية، التقدم بطلب الحصول على جنسية روسيا الاتحادية بطريقة مبسطة، شريطة أن يكون هؤلاء المواطنون والأشخاص، ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس بدرجة مرتبة الشرف، أو على دبلوم متخصص بدرجة مرتبة الشرف، أو على الماجستير بدرجة مرتبة الشرف، أو دبلوم الدراسات العليا بدرجة مرتبة الشرف، أو ممن أنهى الدراسات العليا في الطب بدرجة مرتبة الشرف، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2019".

وأشار البيان كذلك، إلى ضرورة إكمال أولئك الطلاب برنامجاً تعليميا يُعد الموظفين (عمليا) بحسب اختصاصاتهم، للمهن المدرجة في قائمة المتخصصين المؤهلين (تشمل القائمة 74 مهنة).

وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، إيرينا فولك، قد قالت في أوائل أيلول/سبتمبر، إن الوزارة بدأت بصياغة مشروع قانون يسمح للخريجين الأجانب من الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية بالحصول على الجنسية بطريقة مبسطة.

وفي الـ 2 من تشرين الأول/أكتوبر، دخلت التعديلات على قانون الجنسية في روسيا حيز التنفيذ، حيث خفضت مدة الخدمة اللازمة للمواطن الأجنبي المؤهل تأهيلا عاليا من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة (العمل في إحدى المؤسسات الحكومية الروسية)، للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة.

ويمكن استخدام هذه الطريقة للحصول على الجنسية الروسية من قبل الأجانب الذين يعملون في روسيا لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام، في التخصصات المدرجة بقائمة وزارة العمل، التي تشمل كما ذكر سابقاً، 74 مهنة.