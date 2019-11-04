روسيا تقوم برحلة مراقبة فوق ألمانيا

أعلن سيرغي ريجكوف، رئيس المركز الوطني للحد من الخطر النووي، أن جيش الاتحاد الروسي سيقوم برحلة مراقبة فوق ألمانيا في الفترة من 4-8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ريجكوف: "في إطار تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة الدولية، يعتزم الاتحاد الروسي القيام برحلة مراقبة على متن طائرة مراقبة من طراز تو-154إم إل كي-1 روسية فوق الأراضي الألمانية".

وفقًا لريجكوف، ستبدأ الرحلة من مطار كيلن بون، وسيصل مداها الأقصى إلى 1300 كيلومتر. سيقوم الجيش الألماني على متن الطائرة بمراقبة استخدام معدات المراقبة والامتثال لأحكام الاتفاقية.

تم توقيع معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992 وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطتها.