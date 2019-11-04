بوتين يقلد مواطنين روس وأجانب أوسمة في يوم الوحدة الوطنية

سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، اليوم الإثنين، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، جائزة لمدير مركز أبحاث العلاقات بين الأعراق التابع لمعهد علم الاجتماع ليوكاديا دروبيشيفا، وذلك لمساهمته في تعزيز الوحدة بين الأعراق الروسية، بالإضافة إلى جوائز الدولة لـ16 مواطنا روسياً وأجنبياً.

موسكو - سبوتنيك. وخلال الحفل، تسلم وسام الصداقة مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، مديرة مسرح كولون (الأرجنتين) ماريا فيكتوريا ألكاراس، القنصل الفخري لروسيا في جزيرة كريت نيكولاوس داسكالاندوناكيس، القنصل الفخري لروسيا في سانت-جونس (كندا) جون ستيوارت ديورانت، رئيسة مجلس إدارة الجمعية العامة للمركز الثقافي السلافي تاتيانا كوزينا إيفانوفنا، رئيسة غرفة التجارة الروسية الكولومبية أوسكار لوبيز بولانوس.

كما تسلم الجائزة القنصل الفخري لروسيا في مقاطعات سيبو وأكلان وبوهول (جمهورية الفلبين) أرمي لوبيز غارسيا، رئيس الحركة الوطنية لروسيافيل في بلغاريا نيكولاي سيمونوف مالينوف، الأستاذ الفخري بجامعة تالين رين مولرسون، رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد الأفريقي جمهورية نيجيريا الاتحادية) بنديكت أوكيتشوكو أوراما، عمدة مونبلييه (فرنسا) فيليب سوريل، المدير العام لمجموعة إينيل (إيطاليا) فرانشيسكو ستاراتشي.

كما مُنحت ميدالية بوشكين، للأستاذة في قسم اللغة السلافية بجامعة بيرغامو، ماريا كيارا بيزنتي، ممثل معهد بلدان رابطة الدول المستقلة في جمهورية بيلاروسيا، نيكولاي ماكسيموفيتش سيرغييف، رئيس قسم الدراسات السلافية والفنلندية-الأوغرية بجامعة دلهي نيلاكشي سوريانارايان، ورئيس قسم اللغة الروسية بجامعة القاهرة، مكارم أحمد الجمري .