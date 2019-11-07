لأول مرة... مقاتلة "سوخوي" تهبط على حاملة طائرات..فيديو

ويُظهر هذا الفيديو لحظة هبوط مقاتلة على متن حاملة طائرات.

ويمثل هذا المشهد حدثا ذا أهمية كبرى في تاريخ الطيران العسكري، فلأول مرة هبطت طائرة مقاتلة روسية على متن حاملة الطائرات.

ووقع هذا الحدث في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1989، عندما هبطت مقاتلة "سو-27كا" التي تغير اسمها في وقت لاحق إلى "سو-33" على متن سفينة حربية اسمها "تبليسي" وهي حاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف" حاليًا.

وكانت النسخة البحرية من مقاتلة "سو-27" قد أنجزت أكثر من 300 رحلة اختبارية. ويقول الطيار فيكتور بوغاتشوف الذي قاد تلك الطائرة إنه قام بالهبوط على متن السفينة في البحر تنفيذا لأمر فجائي غير متوقع، إذ لم يعرف أحد من قبل أنه يتعين عليه أن يهبط على متن السفينة في البحر.

وبعد ساعات أصبحت مقاتلة "ميغ-29كا" أول طائرة أقلعت من سفينة "كوزنيتسوف".