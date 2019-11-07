طائرة عملاقة روسية جديدة تظهر في صورة

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن معهد البحث العلمي الذي يحمل اسم العالم الروسي نيكولاي يغوروفيتش جوكوفسكي، وهو أهم معاهد أبحاث الطيران في روسيا، عن ظهور نموذج أولي من طائرة النقل الثقيلة الجديدة، خصص لإجراء التجارب.

Russian aerodynamic research house TsAGI releases wind tunnel model of one concept for a Russian-sourced An-124 replacement. And I will call it Fred-ski. https://t.co/c821tb8PEg pic.twitter.com/QnIqwCl2QN — Steve Trimble (@TheDEWLine) November 5, 2019

​ويبلغ طول النموذج التجريبي من طائرة المستقبل 1.63 متر، وباع جناحها 1.75 متر وارتفاعها 0.5 متر. ويبلغ وزن النموذج المصغر من الطائرة العملاقة التي أنجز المعهد تصميمها 120 كيلوغراما.

ويبدأ المعهد يختبر النموذج الأولى من طائرة المستقبل قبل نهاية عام 2019، ويستمر في اختباره خلال عام 2020.

مواصفات الطائرة المنتظرة

وستقدر الطائرة المزمع إنشاؤها التي سماها مصمموها بـ"سلون" (هذه الكلمة الروسية تعني الفيل) على حمل 180 طنا، وتتسع لـ400 شخص و14 سيارة مدرعة ماركة "تيغر" (النمر) أو 5 مدافع ذاتية الحركة ماركة "سبروت"، وتحتوي على مقصورة للركاب تتسع لـ100 شخص.

ويتوقع أن يبلغ مداها 7 آلاف كيلومتر، وتقدر على التحليق بسرعة 850 كيلومترا في الساعة.

البديل المتفوق

ويراد أن تكون طائرة "سلون" بديلا عن الطائرة العملاقة المنتهية مدتها المعروفة باسم "أن-124 روسلان" التي تعتبر من أضخم طائرات العالم. وتستطيع هذه الطائرة أن تحمل 120 طنا، وتحلق بسرعة 570 كيلومترا في الساعة. ويبلغ طولها 33.1 متر، وارتفاعها 10.5 متر، وباع جناحها 38 مترا.

وخرجت طائرة "روسلان" إلى حيز الوجود في ثمانينات القرن الماضي.