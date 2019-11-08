روسيا تطلق قطارا إلى القرم

تطلق روسيا أول قطار على الجسر الجديد الذي يربط شبه جزيرة القرم بسائر الأقاليم الروسية الأخرى.

وبدأت شركة "غراند سرفيس أكسبرس" بيع تذاكر السفر بقطارات "تافريا" التي ستنقل المسافرين إلى شبه جزيرة القرم من الأقاليم الروسية الأخرى.

وسينطلق أول قطار من مدينة بطرسبورغ في 23 ديسمبر/كانون الأول. وفي اليوم التالي ينطلق قطار "تافريا" من موسكو متوجها إلى مدينة سيمفيروبول في القرم. وستستغرق الرحلة 43.5 ساعة يقطع خلالها القطار 2009 كيلومترات.

وكانت القطارات المنطلقة من المدن الروسية تصل إلى القرم عبر أراضي جمهورية أوكرانيا في وقت سابق. وبعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، أوقفت السلطة الأوكرانية الجديدة عبور القطارات الروسية لأراضي أوكرانيا.

وأوجدت روسيا المخرج بإنشاء جسر طوله 19 كيلومترا فوق مضيق كيرتش. وقد بدأت حركة السيارات على هذا الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بسائر الأقاليم الروسية الأخرى عبر إقليم كراسنودار.