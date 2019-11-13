راجمة قذائف نارية روسية جديدة تصلح للاستخدام في المناطق الصحراوية

وقال الجنرال إيغور كيريلوف، أحد قادة القوات المسلحة الروسية، في تصريح خاص لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية، إنه يتوقع أن تشارك راجمة الصواريخ الجديدة المزمع تسليمها إلى الجيش الروسي قبل مايو/أيار المقبل، في عرض عسكري يقيمه الجيش الروسي بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على الفاشية.

وستنضم راجمات "توسوتشكا" إلى نظيراتها المسماة "بوراتينو" و"سولنتسيبيوك" التي يملكها الجيش الروسي حاليًا.

وكان نيكولاي ماكاروفيتس، رئيس مصممي راجمة "توسوتشكا" في مؤسسة "سبلاف"، قد أبلغ وكالة "سبوتنيك" أن راجمة "توسوتشكا" ستتميز بعجلاتها، إذ قرر مصمموها تثبيتها على السيارة ذات العجلات آخذين في الاعتبار تجربة تشغيل راجمات الصواريخ المجنزرة في المناطق الصحراوية.