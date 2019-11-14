انتهاء التحقيقات الروسية بشأن تحطم طائرة بوينغ في قازان

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن انتهاء التحقيقات في تحطم طائرة "بوينغ 737 -500" في قازان عام 2013، مؤكدة أن تحطمها جاء بسبب تصرفات خاطئة من قائد الطائرة ومساعده.

وأضاف البيان: القائد الذي كان يقوم برحلة على طريق موسكو-قازان، وأثناء الهبوط، وضع الطائرة في موضع صعب، بينما لم يسيطر الطيار المساعد على ذلك. في حالة الطوارئ، سمح القائد، في انتهاك لقواعد التجريب، من خلال تصرفاته بتحطم الطائرة.

وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس: "اكتمل التحقيق الجنائي في تحطم طائرة بوينغ 737-500، الذي أسفر عن مقتل خمسين شخصا، في مطار قازان الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013".

كما أجرى الخبراء فحوصات الطب الشرعي والجزيئي والكيميائي، وكذلك فحوصات أخرى، واستجوبوا أكثر من 200 شاهد ومصاب. وأكدت جميع البيانات نتائج التحقيق.

وأُرسلت القضية الجنائية إلى المدعي العام للموافقة على نص الاتهام.