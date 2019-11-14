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14:05 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    صاروخ توبول

    روسيا تحتفظ بإمكانية الرد على ضربة كونية أمريكية

    © Sputnik . Aleksandr Krjajev
    روسيا
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    تحرص روسيا على الاحتفاظ بما يمكِّنها من توجيه الضربة الساحقة إلى مَن قد يبدأ العدوان عليها.

    صواريخ ضربة الثأر

    ومن أجل ذلك تخترع روسيا أسلحة قادرة على توجيه ضربات الثأر ومنها منظومات الصواريخ الاستراتيجية.

    ولكي تستطيع روسيا أو أي دولة أخرى القيام برد على "الضربة الكونية" الأمريكية المحتملة، يجب أن تكون أسلحتها الدفاعية موجودة في مكان من المستحيل التكهن به، وهو ما تضمنه قدرة قواذف الصواريخ على التنقل من مكان إلى آخر، كما أشار إلى ذلك صانع صواريخ "ضربة الثأر" الروسية.

    قطار الصواريخ

    وأكد الأكاديمي يوري سولومونوف الذي قاد جهود صنع صواريخ "توبول" و"يارس" و"بولافا"، في تصريحات صحفية أن "قطار الصواريخ" أي القطار الذي يحمل الصواريخ العابرة للقارات ومنصات إطلاقها يعتبر أفضل سلاح لتوجيه ضربة الثأر من حيث القابلية للبقاء في ميدان القتال، وذلك لأن تحديد مكان وجوده في هذا الوقت أو ذاك أمر صعب جدا وبالتالي فإن مقارعة هذا السلاح أمر مستحيل.

    ويعتبر "قطار الصواريخ" سلاحا باهظ الثمن. وربما لهذا السبب لم تبدأ روسيا العمل حتى الآن في مشروع إنشاء منظومة صواريخ "بارغوزين" المخصصة للنقل على الخط الحديدي.

    ومن جهة أخرى قد لا تحتاج روسيا إلى قطار خاص لنقل الصواريخ البالستية وقواذفها لأن صواريخ "توبول" ونسختها الأكثر تطورا المسماة "يارس" يمكن تثبيتها على المنصات الثابتة المخبأة تحت الأرض أو المنصات المتنقلة على الأرض والسكك الحديدية.

    وكانت روسيا في زمن الاتحاد السوفيتي تملك قطار الصواريخ المسمى "مولوديتس"، ولكنها تخلصت منه في عام 2005 بموجب اتفاقية تخفيض ترسانة الاسلحة الاستراتيجية الهجومية.

    "بولافا" أكثر صواريخ الغواصات تطورا

    صنعت روسيا في الفترة الأخيرة صاروخا بالستيا جديدا ينطلق من الغواصة هو "بولافا".

    وتواصل روسيا تطوير هذا الصاروخ استنادا إلى ما تُظهره اختباراته المتواصلة والتي أكد آخرها مطابقته للمواصفات المقررة. كما أكدت الاختبارات كون "بولافا" أكثر الصواريخ المنطلقة من الغواصات تطورا.

    وتواصل روسيا في الوقت نفسه العمل في مشروع "روبيج" الذي يتضمن إنشاء صاروخ بالستي عابر للقارات جديد.

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    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, صواريخ, صناعة أسلحة, روسيا
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