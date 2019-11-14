مركز التصدير الروسي ينظر في دعم توريد طائرات ومروحيات لعدد من بلدان أمريكا اللاتينية

أعلن النائب الأول لرئيس المركز الروسي للتصدير، المدير التنفيذي لشركه "إكسار" (جزء من مجموعة المركز)، نيكيتا غوساكوف، اليوم الخميس، أن المركز ينظر في دعم تصدير طائرات ومروحيات، وكذلك تقنيات "مروحيات روسيا" إلى عدد من البلدان في أمريكا اللاتينية.

موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز للصحفيين: "لدينا أسواق واعده قيد النظر مثل تشيلي وبيرو وباراغواي. والحديث يدور حول توريد معدات الطيران- والمروحيات، وطائرات من طراز "إم إس – 21" ، ومن طراز "بي - 200".

وأوضح غوساكوف أن الحديث يدور حول توريد المعدات، وفي الوقت نفسه عن إنشاء مراكز للخدمة.

ويذكر أن طائرة "إم.إس- 21 - 300 " تعتبر طائرة ركاب روسية واعدة تحمل علي متنها من 150 إلى 211 راكبا. وسبق وقامت هذه الطائرة بأول رحلة لها يوم 28 أيار/مايو عام 2017. ومن المخطط أن تستكمل عملية الحصول على شهادة الترخيص لها في عام 2020 بحيث تبدأ عملية الصناعة المتسلسلة لهذه الطائرة في عام 2021.

جدير بالذكر، أن طائرة "بي 200" تم تقديمها خلال معرض للطيران في غيلينجيك الروسية عام 2016. وفي وقت لاحق ذكر رئيس الشركة الموحدة لصناعة الطائرات، يوري سلوسار، أن هناك اهتماما كبيرا بهذه الطائرة، وزارت المعرض وفود من 10 دول، من بينها الولايات المتحدة، وجرت مباحثات حول توريدات الطائرات.