استثمارات ضخمة لشركة "أرامكو" السعودية في روسيا

أعلن رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور أرتيوموف، عن موافقة اللجنة الحكومية الروسية للاستثمارات الأجنبية على صفقة بيع حصة نسبتها 30.76% في شركة "نوفوميت"، المتخصصة في صناعة مضخات للقطاع النفطي، لتحالف يضم شركة "أرامكو" السعودية.

وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور أرتيوموف، عقب اجتماع اللجنة الحكومية: "تمت الموافقة على بيع 20.5% من "نوفوميت" لشركة "أرامكو" مقابل 5 مليارات روبل وبيع حصة 10.2% للصندوق الروسي مقابل 2.5 مليار روبل". وفقا لـ "RT".

ويأتي استثمار "أرامكو" بفضل تقارب قيادتي روسيا والسعودية، الذي حدث في السنوات الماضية، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإعطاء زخم للتبادل التجاري والارتقاء به ليتماشى مع إمكانات البلدين.

ويذكر أن "أرامكو" شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.

ووفقاً لتقديرات عدة، تعتبر "أرامكو" أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية التي بلغت نحو 10 تريليونات دولار عام 2015، وبلغ إجمالي أرباحها 111 مليار دولار عام 2018.