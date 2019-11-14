بوتين: روسيا في المجمل قامت بتنفيذ جميع مهامها في سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سوريا، تم تحرير 90 بالمئة من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وفي المجمل قامت بتنفيذ جميع مهامها.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة بريكس "بعد أن بدأت روسيا بتنفيذ تدابير نشطة لدعم الحكومة الشرعية في دمشق، تم تحرير حوالي 90 بالمئة من الأراضي من الإرهابيين".

وأشار الرئيس إلى أن هذه الأراضي عادت لسيطرة الحكومة السورية، "هذا ما كنا نهدف إليه، لقد نجحنا في تنفيذ ذلك".

كما أكد الرئيس الروسي، على مساهمة الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص، مساهمة الرئيس ترامب، بمكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين "فيما يتعلق بمساهمة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في سوريا. هناك مساهمة. يجب الاعتراف بذلك والتحدث عن ذلك بشكل مباشر. وعلى وجه الخصوص مساهمة الرئيس ترامب".

وأعرب بوتين عن أمله بأن اللجنة الدستورية السورية ستنجح بتهدئة الوضع وتحسين علاقات دمشق والمعارضة.