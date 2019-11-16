روسيا تميط اللثام عن أول صاروخ جوال

وكان القرار الصادر بتاريخ 17أغسطس/آب 1955 يعتبر من أسرار الصناعة النووية الروسية. ويقضي هذا القرار الذي أماطت منظمة الطاقة النووية (روسآتوم) اللثام عنه بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الصناعة النووية في روسيا والتي تحل في أغسطس 2020، بتصنيع 40 قذيفة صاروخية من نوع "بي-5" لتسليح إحدى غواصات الأسطول الروسي.

ومن الجدير ذكره أن قذيفة "بي-5" أصبحت أول صاروخ جوال (كروز) ذي جناح ينبسط تلقائيًا بعد انطلاق الصاروخ من الغواصة في العالم.

وتم إطلاقه للمرة الأولى في نوفمبر 1957. وكان صاروخ "بي-5" قادرا على حمل رأس نووي. ثم تم تطويره . وتُعرف نسخته المتقدمة الحالية باسم "كاليبر". وجرى استخدام صواريخ "كاليبر" ضد الإرهابيين الدوليين في سوريا.