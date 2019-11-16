أوكرانيون يهاجرون إلى القرم

هاجر 170 ألف شخص إلى شبه جزيرة القرم بعد عام 2014.

صرح بذلك فلاديمير كونستانتينوف، رئيس المجلس التشريع المحلي.

وقال رئيس برلمان إقليم القرم في تصريحات صحفية إن أكثر من 50 ألفا من هؤلاء قدموا من أوكرانيا. وفي الوقت نفسه غادر حوالي 7 آلاف شخص القرم إلى أوكرانيا.

ويقرر أوكرانيون النزوح إلى القرم، كما يرى السيناتور سيرغي تسيكوف الذي يمثل القرم في البرلمان الروسي، تحت ضغط الظروف المعيشية الصعبة في أوكرانيا، من جهة. ومن جهة أخرى تجذبهم وتيرة النمو الاقتصادي المتسارعة في القرم.

وتجدر الإشارة إلى أن القرم كانت منطقة تابعة إداريًا لجمهورية أوكرانيا حتى عام 2014 عندما قرر سكان القرم استعادة الهوية الروسية ليستعيد إقليمهم وضعه الأصلي كأحد الأقاليم الروسية.