تسجيل
16:25 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الروبوت فيودر

    مسؤول حكومي روسي: لا يمكن استبدال الصحفي الجيد بروبوت

    © Photo/ youtube.com/tass
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    صرح نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي، أليكسي فولين، بأن الروبوتات لا يمكنها أن تحل محل الصحفي الجيد، لأن هذه مهنة إبداعية، ولا يمكنها أن تحل محل أي شخص إلا في أداء المهام الفنية.

    وقال فولين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الروسي الصيني لوسائل الإعلام الجديدة في مدينة ووشى الصينية: "لن يحل الروبوت أبدا محل الصحفي للأسباب التالية؛ الصحفي الجيد هو مهنة إبداعية. هو ليس فقط قادر على إعادة إنتاج أو نسخ المعلومات، إنه قادر على طرح الأسئلة الصحيحة والاستنتاجات، ناهيك عن أن الروبوت لن يتمتع أبدا بروح الدعابة. إذا كنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، والصحفيين الآليين، فيمكننا أن نقول بحزم فيما يتعلق بالمستقبل أن الروبوتات لن تحل محل الصحافيين الجيدين، أما الصحفيين الرديئين فلا أسف عليهم".

    روبوت جديد
    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    الروبوت المصور المحترف الأول في العالم...صور
    وأوضح، أنه إذا كانت المهمة هي "نسخ" و"لصق"، فيمكن للروبوت القيام بذلك بشكل أفضل من البشر.

    وأكد نائب الوزير "أما إذا كانت تلك مهمة إبداعية حقا، أو استقصائية، أو إذا كانت تقريرا أو مقالة حيث تحتاج فيها إلى اللعب على الفروق الدقيقة، تلامس المشاعر وتثير بعض الروابط. فإنه لا يمكن لأي روبوت القيام بذلك".

    ويشارك الزملاء الصينيين الرأي القائل، بأنه لا يمكن الاستعاضة عن الصحفي الإنسان، في حقبة تطور التكنولوجيا الرقمية، حيث جرى لأول مرة تقديم مذيع تلفزيوني روبوت.

    وتستخدم الآلات على نطاق واسع لكتابة تقارير معلوماتية حول أسعار البورصة وغيرها من المواد المتعلقة بالبيانات الإحصائية.

    وصرح نائب الرئيس التنفيذي لراديو الصين الدولي، قاو ليانتشونغ، لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "أعتقد أنه على المدى القصير، لن يتمكن الروبوت من أن يحل محل الصحفي. في يوم من الأيام، ربما سنواجه هذه المشكلة، لكن من الصعب للغاية التنبؤ بموعد حدوث ذلك. أعتقد أن الإنسان سيظل يلعب دورا حاسما في هذا المجال".

    ويعتقد رئيس تحرير صحيفة "تشاينا ديلي"، تشو شوشون، أنه لا ينبغي أن يقلق الصحفيون من أنهم سيتركون بدون عمل بسبب الروبوتات.

    وأوضح تشو شوشون، لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه، كما هو الحال في أي مجال آخر، فإنه لا يمكن أبدا أن تحل الآلة محل الإنسان. سيكون الإنسان دائما العامل الحاسم والأكثر أهمية".

    وأضاف "أعتقد أننا لسنا بحاجة لأن نقلق. نحن بحاجة إلى التكيف والتطور، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا يحتاج إلى تعلمه. ولكن بالتأكيد سيكون الإنسان دائما موجود في مجال الإعلام".

    وأتم "التقنيات الرقمية تساهم في تطوير وسائل الإعلام التقليدية، وقد تؤدي في المستقبل إلى مثل هذه التغييرات في هذا المجال التي ما زلنا حتى الآن لا نستطيع تخيلها".

    انظر أيضا:

    لأول مرة.. السعودية تستخدم "الروبوت" للاستشارات الطبية في الحج 
    روبوت مقاتل يسد نواقص ظهرت في سوريا
    أوقفوا "الروبوتات القاتلة"...الذكاء الاصطناعي قد يضغط "زر" الحرب النووية
    الكلمات الدلالية:
    الصين, روسيا, صحفي, روبوت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مقدمة الرامج التلفزيونية الروسية ريغينا تودورينكو، الحائزة على جائزة امرأة العام 2019، بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز في مسرح الموسيقى غيليكون-أوبرا في موسكو
    البندقية تغرق ولبنان يقاوم... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    القيادة العسكرية الأوكرانية تشتكي من صواريخ روسيا في البحر الأسود
    أوكرانيا ترى صواريخ "كاليبر" في كل مكان
    إنفوجرافيك - 13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية
    13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك